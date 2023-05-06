На своїй сторінці в Instagram Володимир Ярославський показав, як приготувати млинці за його власним рецептом.

"Кому мама вранці до школи готувала млинці? Я їх обожнював і зараз люблю. Готую вдома та в ресторані. Мій рецепт, який можна використовувати на усі випадки життя, збережіть його собі! Його знають усі мої друзі", — пише зірка "Мастер Шеф".

Нам знадобляться такі інгредієнти:

500г молока

190г борошна

2 яйця

дрібка солі

35 г цукру

35 г олії або вершкового масла

"Я беру частину молока, приблизно 200г, додаю яйце, цукор, сіль, борошно і замішую вінчиком густеньке тісто, консистенцією, як сметана.❗️Таким чином все борошно повністю вимішується і не буде грудочок", — пояснює Володимир Ярославський.

Далі розбавляємо суміш залишком молока. Окремо розтоплюємо вершкове масло з олією, щоб було теплим, і вливаємо до тіста. Ще раз перемішуємо і тісто готове.

"Вершкове масло та олія будуть утворювати крапельки на млинцях і змащувати пательню. А ще, суміш однорідна і без пухирців. Край млинців також буде рівний і м’який. 👉смажу на середньому вогні на спеціальній пательні", — додав шеф-кухар.

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