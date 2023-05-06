На своей странице в Instagram Владимир Ярославский показал, как приготовить блины по его собственному рецепту.
"Кому мама утром в школу готовила блины? Я их обожал и сейчас люблю. Готовлю дома и в ресторане. Мой рецепт, который можно использовать на все случаи жизни, сохраните его себе! Его знают все мои друзья", - пишет звезда "Мастер Шеф" ".
Нам понадобятся следующие ингредиенты:
- 500г молока
- 190г муки
- 2 яйца
- щепотка соли
- 35 г сахара
- 35 г растительного или сливочного масла
"Я беру часть молока, примерно 200г, добавляю яйцо, сахар, соль, муку и замешиваю венчиком густенькое тесто, консистенцией, как сметана. ❗️Таким образом вся мука полностью вымешивается и не будет комочков", — объясняет Владимир Ярославский.
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Далее разбавляем смесь остатком молока. Отдельно растапливаем сливочное масло с растительным маслом, чтобы было теплым, и вливаем в тесто. Еще раз перемешиваем и тесто готово.
"Сливочное и растительное масло будут образовывать капельки на блинах и смазывать сковороду. А еще, смесь однородная и без пузырьков. Край блинов также будет ровный и мягкий. Жарю на среднем огне на специальной сковороде", — добавил шеф-повар.
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