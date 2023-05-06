Екс-суддя шоу "Майстер Шеф", кулінарний експерт Тетяна Литвинова поділилася корисним рецептом кетчупу, який не доведеться купувати у магазині.

На своєму YouTube-каналі суддя "МастерШеф" і досвідчений кулінар Тетяна Литвинова вирішила поділитися рецептом найапетитнішого домашнього кетчупу, який матиме гострий і ніжний смак, а також легко приготуватися. Щоб переглянути відео з рецептом, прокрутіть сторінку до кінця.

Ось як можна приготувати смачний кетчуп:

Інгредієнти:

6 кг помідорів (для отримання 5 л соку)

1 кг яблук

0,5 кг цибулі

5-6 зубчиків часнику

1 гострий перець

1 столова ложка перцю горошком

1 столова ложка запашного перцю

1 столова ложка солі

Спосіб приготування:

Помийте помідори, обсушіть і помістіть в блендер. Подрібніть помідори до однорідної маси. Процідіть отриману масу через сито, щоб видалити все насіння та шкірку. Перелийте томатну суміш у каструлю і доведіть до кипіння. Варіть суміш доти, доки вона не увариться і її обсяг не зменшиться. Помийте яблука, видаліть серцевину і протріть через сито. Очистіть цибулю, наріжте її і ретельно протушкуйте. Перекладіть цибулю та яблука в блендер і збийте до отримання однорідної суміші. Додайте отриману суміш із цибулі та яблук у киплячий кетчуп. Добре перемішайте і додайте|добавляйте| гострий перець, попередньо розрізавши його. Помістіть усі спеції в марлю, зав'яжіть її і помістіть у каструлю з кетчупом. Перемішайте та варіть кетчуп ще 20 хвилин. Наприкінці додайте сіль, цукор і добре перемішайте. Вийміть мішечок зі спеціями і ретельно відіжміть його. Перелийте гарячий соус назад у блендер і збийте його до гладкості. Розлийте готовий кетчуп у стерильні банки

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