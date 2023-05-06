На своем YouTube-канале судья "МастерШеф" и опытный кулинар Татьяна Литвинова решила поделиться рецептом самого аппетитного домашнего кетчупа, который будет обладать острым и нежным вкусом, а также легко приготовиться. Чтобы посмотреть видео с рецептом, прокрутите страницу до конца.
Вот как можно приготовить вкусный кетчуп:
Ингредиенты:
- 6 кг помидоров (для получения 5 л сока)
- 1 кг яблок
- 0,5 кг лука
- 5-6 зубчиков чеснока
- 1 острый перец
- 1 столовая ложка перца горошком
- 1 столовая ложка душистого перца
- 1 столовая ложка соли
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Способ приготовления:
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Помойте помидоры, обсушите и поместите их в блендер. Измельчите помидоры до получения однородной массы.
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Процедите полученную массу через сито, чтобы удалить все семена и кожицу.
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Перелейте томатную смесь в кастрюлю и доведите до кипения. Варите смесь до тех пор, пока она не уварится и ее объем не уменьшится.
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Помойте яблоки, удалите сердцевину и протрите их через сито.
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Очистите лук, нарежьте его и тщательно протушите.
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Переложите лук и яблоки в блендер и взбейте до получения однородной смеси.
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Добавьте полученную смесь из лука и яблок в кипящий кетчуп. Хорошо перемешайте и добавьте острый перец, предварительно разрезав его.
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Поместите все специи в марлю, завяжите ее и поместите в кастрюлю с кетчупом. Перемешайте и варите кетчуп еще 20 минут.
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В конце добавьте соль, сахар и хорошо перемешайте.
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Извлеките мешочек со специями и тщательно отожмите его.
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Перелейте горячий соус обратно в блендер и взбейте его до гладкости.
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Разлейте готовый кетчуп в стерильные банки
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