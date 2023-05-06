Экс-судья шоу "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Татьяна Литвинова поделилась полезным рецептом кетчупа, который не придется покупать в магазине.

На своем YouTube-канале судья "МастерШеф" и опытный кулинар Татьяна Литвинова решила поделиться рецептом самого аппетитного домашнего кетчупа, который будет обладать острым и нежным вкусом, а также легко приготовиться. Чтобы посмотреть видео с рецептом, прокрутите страницу до конца.

Вот как можно приготовить вкусный кетчуп:

Ингредиенты:

6 кг помидоров (для получения 5 л сока)

1 кг яблок

0,5 кг лука

5-6 зубчиков чеснока

1 острый перец

1 столовая ложка перца горошком

1 столовая ложка душистого перца

1 столовая ложка соли

Способ приготовления:

Помойте помидоры, обсушите и поместите их в блендер. Измельчите помидоры до получения однородной массы. Процедите полученную массу через сито, чтобы удалить все семена и кожицу. Перелейте томатную смесь в кастрюлю и доведите до кипения. Варите смесь до тех пор, пока она не уварится и ее объем не уменьшится. Помойте яблоки, удалите сердцевину и протрите их через сито. Очистите лук, нарежьте его и тщательно протушите. Переложите лук и яблоки в блендер и взбейте до получения однородной смеси. Добавьте полученную смесь из лука и яблок в кипящий кетчуп. Хорошо перемешайте и добавьте острый перец, предварительно разрезав его. Поместите все специи в марлю, завяжите ее и поместите в кастрюлю с кетчупом. Перемешайте и варите кетчуп еще 20 минут. В конце добавьте соль, сахар и хорошо перемешайте. Извлеките мешочек со специями и тщательно отожмите его. Перелейте горячий соус обратно в блендер и взбейте его до гладкости. Разлейте готовый кетчуп в стерильные банки

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