На своем YouTube-канале судья "МастерШеф" и опытный кулинар Татьяна Литвинова решила поделиться рецептом самого аппетитного домашнего кетчупа, который будет обладать острым и нежным вкусом, а также легко приготовиться. Чтобы посмотреть видео с рецептом, прокрутите страницу до конца.

Вот как можно приготовить вкусный кетчуп:

Ингредиенты:

  • 6 кг помидоров (для получения 5 л сока)
  • 1 кг яблок
  • 0,5 кг лука
  • 5-6 зубчиков чеснока
  • 1 острый перец
  • 1 столовая ложка перца горошком
  • 1 столовая ложка душистого перца
  • 1 столовая ложка соли

Популярные статьи сейчас

"Еще лучше, чем шашлык!": звезда "Мастер Шеф" Литвинова дала рецепт фаршированных шампиньонов

Масштабное ЧП в центре Киева: из-под земли бьет "гейзер", кадры с места

Взрывы на нефтебазах рф: стало известно, кто помог ВСУ

"Фиаско близко": ВСУ провели несколько успешных контратак, какая сейчас ситуация в Бахмуте

Каменских после слухов о разводе наконец-то обратилась к Потапу публично: "Все, что ты сделал..."
Показать еще

Способ приготовления:

  1. Помойте помидоры, обсушите и поместите их в блендер. Измельчите помидоры до получения однородной массы.

  2. Процедите полученную массу через сито, чтобы удалить все семена и кожицу.

  3. Перелейте томатную смесь в кастрюлю и доведите до кипения. Варите смесь до тех пор, пока она не уварится и ее объем не уменьшится.

  4. Помойте яблоки, удалите сердцевину и протрите их через сито.

  5. Очистите лук, нарежьте его и тщательно протушите.

  6. Переложите лук и яблоки в блендер и взбейте до получения однородной смеси.

  7. Добавьте полученную смесь из лука и яблок в кипящий кетчуп. Хорошо перемешайте и добавьте острый перец, предварительно разрезав его.

  8. Поместите все специи в марлю, завяжите ее и поместите в кастрюлю с кетчупом. Перемешайте и варите кетчуп еще 20 минут.

  9. В конце добавьте соль, сахар и хорошо перемешайте.

  10. Извлеките мешочек со специями и тщательно отожмите его.

  11. Перелейте горячий соус обратно в блендер и взбейте его до гладкости.

  12. Разлейте готовый кетчуп в стерильные банки

Напомним, звезда "Мастер Шеф" Литвинова дала простой рецепт домашних запеченных роллов.

Как сообщала Politeka, звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова дала рецепт быстрой и безопасной домашней шаурмы.

Также Politeka писала, что Татьяна Литвинова показала, как приготовить настоящую украинскую чесночную колбасу.