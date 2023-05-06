Переможниця "Танці зі зірками" та героїня шоу "Холостячка" та актриса Ксенія Мішина вирішила дати пораду після критики.

Українська актриса Ксенія Мішина продовжує отримувати сотні негативних коментарів на свою адресу після схуднення. Щоразу артистка наголошує на фігурі під час фотосесій, що стало злити її аудиторію через одноманітний контент.

«Щоразу після зали відчуття перемоги. Перемоги над собою та своїм мозком. Якщо ви думаєте, що мені завжди легко підняти свою за*ницю, то це не так.

Я просто беру і роблю, не слухаючи свій мозок, який за своєю природою хоче лише відпочивати та перебувати у зоні комфорту. Наче дивлюся цей процес, не прирівнюючи себе щодо нього. Спробуйте» - заявила Мішина, даючи пораду українцям.

«Надсилайте тих, хто змушує думати, що ви неідеальні; - Раніше написала Мішина. У мережі ж вирішили висловити свою думку, критика артистки продовжилася:

«Хтось про зовнішність, а хтось вижити хоче, особливо коли втратив усе. Виходить, що твоє критичне схуднення через те, що хтось тебе змусив думати, що ти неідеальна?; Ксюша! Для кого це зараз у такий тяжкий час?».

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