Украинская актриса Ксения Мишина продолжает получать сотни негативных комментариев в свой адрес после похудения. Каждый раз артистка делает акцент на фигуре во время фотосессий, что стало злить ее аудиторию из-за однообразного контента.

«Каждый раз после зала ощущение победы. Победы над собой и своим мозгом. Если вы думаете, что мне всегда легко поднять свою за*ницу, то это не так.

Я просто беру и делаю, не слушая свой мозг, который по своей природе хочет только отдыхать и находиться в зоне комфорта. Словно смотрю на этот процесс, не приравнивая себя к нему. Попробуйте» - заявила Мишина, давая совет украинцам.

«Шлите тех, кто заставляет думать, что вы неидеальны; - ранее написала Мишина. В сети же решили выразить свое мнение, критика артистки продолжилась:

«Кто-то о внешности, а кто-то выжить хочет, особенно когда потерял все.; Выходит что твое критическое похудение из-за того, что кто-то тебя заставил думать что ты неидеальна?; Ксюша! Для кого это сейчас в такое тяжелое время?».

Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.