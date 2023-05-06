Українська актриса Ксенія Мішина вирішила поділитись особистими зауваженнями в Інстаграм. На цей раз артистка обговорила, як знаходити в собі сили займатися чимось, якщо весь час хочеться лише відпочивати.

«Продовжуючи тему підняття за*ниці з ліжка, постійно чую, що робота завжди має бути задоволена. Заберіть цю установку. Знайти свою справу – так! Важливо! Але це не означає, що у вас не буде перешкод, роздумів, проблем.

Завжди скрізь для класного результату треба попітніти. Але повірте, що результат у будь-якому ремеслі подарує вам ейфорію, яка допомагає рухатися далі до нових вершин. Це як закономірність, ланцюжок, наркотик» – каже Мішина.

«Щоразу після зали відчуття перемоги. Перемоги над собою та своїм мозком. Якщо ви думаєте, що мені завжди легко підняти свою за*ницю, то це не так.

Я просто беру і роблю, не слухаючи свій мозок, який за своєю природою хоче лише відпочивати та перебувати у зоні комфорту. Наче дивлюся цей процес, не прирівнюючи себе щодо нього. Спробуйте» – також раніше заявила Мішина.

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