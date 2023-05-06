Украинская актриса Ксения Мишина решила поделиться личными замечаниями в Инстаграм. В этот раз артистка обсудила, как находить в себе силы заниматься чем-либо, если все время хочется только отдыхать.

«Продолжая тему поднятия за*ницы с постели, постоянно слышу, что работа всегда должна быть в удовольствие. Уберите эту установку. Найти свое дело – да! Важно! Но это не означает, что у вас не будет препятствий, раздумий, проблем.

Всегда и везде для классного результата надо попотеть. Но поверьте, результат в любом ремесле подарит вам эйфорию, которая помогает двигаться дальше к новым вершинам. Это как закономерность, цепочка, наркотик» - говорит Мишина.

«Каждый раз после зала ощущение победы. Победы над собой и своим мозгом. Если вы думаете, что мне всегда легко поднять свою за*ницу, то это не так.

Я просто беру и делаю, не слушая свой мозг, который по своей природе хочет только отдыхать и находиться в зоне комфорта. Словно смотрю на этот процесс, не приравнивая себя к нему. Попробуйте» - также ранее заявила Мишина.

Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.