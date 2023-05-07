Популярна українська співачка TAYANNA (Тетяна Решетняк), яка від початку війни давала багато благодійних концертів за кордоном, а також випустила дві дуетні композиції з Вірою Брежнєвою, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася кадрами із лаштунків телемарафону, в якому взяла участь.

Як виявилося, у прямо ефірі TAYANNA оголосила конкурс для глядачів на розіграш картини за донати. За словами співачки, потрібно зібрати 400 тисяч гривень для допомоги бригаді штурмових саперів, яка зараз перебуває під Бахмутом.

У підписі до публікації Решетняк розкрила всі подробиці та умови розіграшу: "Ми на своїй землі і вона має бути вільна, а оберігають і захищають її наші воїни, наші захисники та захисниці. Вчора у марафоні ми оголосили РОЗІГРАШ картини ЗА ДОНАТ! Наша ціль зібрати 400 тис. грн на 48 бригаду штурмових саперів, які зараз в Бахмуті, для того щоб підтримати їх і закупити необхідні їм речі. З вашою допомогою в нас все вийде.

Умови розіграшу:

1) Зробити донат за посиланням в сторіс та написати в коментарях до донату свій нік в Інстаграм.

2) Написати в коментарях до відео: "Я приймаю участь в розіграші".

І вже зовсім скоро ми рандомно оберемо переможця та відправимо цю неймовірну картину!".

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