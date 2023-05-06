Популярний український телеведучий, шоумен та блогер Микита Добринін, який був головним героєм шоу "Холостяк", а нещодавно розлучився з дружиною Дашею Квітковою, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй станиці в Instagram. Так, цього разу блогер виклав фото з ліфта, в якому, як виявилося, застряг.
Як видно, Микита зняв себе у дзеркало ліфта, він стоїть у цікавій позі. Перед камерою шоумен з'явився у стильному темному образі – на ньому елегантні штани, чорний светр та модна шкіряна куртка. Одну руку він поклав у кишеню, а другий тримає телефон.
У підписі до публікації Добринін написав: "Коли застряг у ліфті, та це вже не проблема". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію телеведучого:
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"Гарне фото, на обкладинку журналу потрібно".
"Ой, Даша, недооцінила найдорожче".
"Просто зірковий чоловік".
"Поменше тобі проблем у житті".
"Неймовірно стильний красень".
"Ліфт – це не проблема".
"Ніколи не знаєш, що на тебе чекає попереду".
"Як я тебе розумію".
"Мені подобаються такі чоловічі селфі".
"Скільки часу провів у ліфті? Дуже поспішав?"
"Не хочу згадувати часи, коли це було проблемою".
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