Популярний український телеведучий, шоумен та блогер Микита Добринін, який був головним героєм шоу "Холостяк", а нещодавно розлучився з дружиною Дашею Квітковою, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй станиці в Instagram. Так, цього разу блогер виклав фото з ліфта, в якому, як виявилося, застряг.

Як видно, Микита зняв себе у дзеркало ліфта, він стоїть у цікавій позі. Перед камерою шоумен з'явився у стильному темному образі – на ньому елегантні штани, чорний светр та модна шкіряна куртка. Одну руку він поклав у кишеню, а другий тримає телефон.

У підписі до публікації Добринін написав: "Коли застряг у ліфті, та це вже не проблема". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію телеведучого:

"Гарне фото, на обкладинку журналу потрібно".

"Ой, Даша, недооцінила найдорожче".

"Просто зірковий чоловік".

"Поменше тобі проблем у житті".

"Неймовірно стильний красень".

"Ліфт – це не проблема".

"Ніколи не знаєш, що на тебе чекає попереду".

"Як я тебе розумію".

"Мені подобаються такі чоловічі селфі".

"Скільки часу провів у ліфті? Дуже поспішав?"

"Не хочу згадувати часи, коли це було проблемою".

Нагадаємо, "Так я готувалася до туру": Приходько з подругою та шампанським здивувала кадрами з Буковелю.

Як повідомляла Politeka, "Процвітає всупереч": Ребрик приїхала на гастролі і показала, як оживає понівечене війною місто.

Також Politeka писала, що "Я ще тільки вчуся, але…": Тарабарова з донечкою на руках поділилася корисними лайфхаками для молодих мам.