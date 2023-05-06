Популярна українська співачка та модель Даша Астаф'єва, яка з початку війни залишалася у Києві, активно волонтерила та продовжує брати участь у різних благодійних ініціативах та зборах, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу зірка виклала незвичайну посаду, яку супроводжувала кадрами з нової незвичайної фотосесії.

Як видно, на нових фото Даша постала в кокетливому та дуже жіночному образі – на ній довга бежева сукня у дрібний чорний горошок та незвичайного крою, що підкреслило струнку фігуру та красиві форми. Її волосся зібране в елегантну зачіску, а на обличчі легкий макіяж із яскравою помадою на губах.

У підписі до публікації Астаф'єва написала: "Вся справа в тому, що щастя нічого спільного з задоволенням не має. Коли б інакше було, ми не могли б зрозуміти людей. Чуттєві й розумові перемоги надто минущі, щоб зародити щастя - постійний настрій радості вищого порядку, тобто абстрактної. Щастя - це високий тонус духовного життя, як здоровʼя - фізичного. Щастя - це духовне здоровʼя. Окремі болі та виразки не можуть його схитнути. Що таке щастя? Це естетичне почуття від самого себе, від свого "я". Естетичне почуття виникає від споглядання або гармонії, або величі".

Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нові фото зірки:

"Дашуля, як завжди, дуже гарна, люблю".

"Найкрасивіше серце та обличчя країни".

"Даша, ти така чудова, романтична, гарна".

"Даша щаслива і дарує щастя іншим".

"Як тобі підходять такі жіночні образи".

"Така ніжна".

"Красуня маленька".

"Яка кокетка".

"Ви зробили цю сукню красивою".

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