Популярная украинская певица TAYANNA (Татьяна Решетняк), которая с начала войны давала много благотворительных концертов за границей, а также выпустила две дуэтные композиции с Верой Брежневой, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась кадрами из закулисья телемарафона, в котором приняла участие.
Как оказалось, в прямо эфире TAYANNA объявила конкурс для зрителей на розыгрыш картины за донаты. По словам певицы, нужно собрать 400 тысяч гривен для помощи бригаде штурмовых саперов, которая сейчас находится под Бахмутом.
В подписи к публикации Решетняк раскрыла все подробности и условия розыгрыша: "Мы на своей земле, и она должна быть свободна, а оберегают и защищают ее наши воины, наши защитники и защитницы. Вчера в марафоне мы объявили РАЗЫГРАШ картины ЗА ДОНАТ! Наша цель – собрать 400 тыс. грн на 48 бригаду штурмовых саперов, которые сейчас в Бахмуте, для того чтобы поддержать их и закупить необходимые им вещи. С вашей помощью у нас все получится.
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Условия розыгрыша:
1) Сделать донат по ссылке в сторис и написать в комментариях к донату свой ник в Инстаграм.
2) Написать в комментариях к видео: "Я принимаю участие в розыгрыше".
И совсем скоро мы рандомно выберем победителя и отправим эту невероятную картину!".
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