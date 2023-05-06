Популярний український музикант, фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук , який з початку війни багато гастролював за кордоном, а потім також багато виступав перед військовими на передовій та у найгарячіших точках, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, нещодавно артист відновив закордонні гастролі та тепер поділився драйвовими кадрами зі свого концерту в Торонто.

Як виявилося, на виступи "Океану Ельзи" у Канаді глядачі прийшли з незвичайним атрибутом – яскравими сино-жовтими парасольками. І вони, і такі самі відтінки освітлення на сцені надали концерту неймовірної патріотичної атмосфери. Судячи з кадрів, і самому Святославу подарували таку незвичайну парасольку, з якою вона виступала перед глядачами.

У підписі до публікації Вакарчук поділився своїми емоціями: "Торонто без слів. Ви і самі все відчули. Дякую за підтримку. За драйв, за співи, за крик. І за синьо-жовті парасольки теж".

Шанувальники не пішли повз і відразу почали коментувати нову публікацію артиста:

"Крутий концерт! Але так хотілося почути пісню "Друг".

"Це було просто неймовірно".

"Це було неймовірно! Дякую за ваші пісні та за сльози на очах!".

"Це було дуже круто! Спасибі!".

"Побачили, відчули, спіймали іскру! І з парасольками – це так приємно та мило! Дякую за те, що ділитесь чудовими фото та позитивом!".

"Дякую величезне за концерт! Я ще опівночі не могла заснути".

"Я щаслива, що ідея з парасольками сподобалася".

"Дякую за неймовірні емоції!".

"Дякую від щирого серця за творчість і неймовірні людські якості".

Нагадаємо, "Так я готувалася до туру": Приходько з подругою та шампанським здивувала кадрами з Буковелю.

Як повідомляла Politeka, "Процвітає всупереч": Ребрик приїхала на гастролі і показала, як оживає понівечене війною місто.

Також Politeka писала, що "Я ще тільки вчуся, але…": Тарабарова з донечкою на руках поділилася корисними лайфхаками для молодих мам.