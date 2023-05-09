Українська актриса та перша "Холостячка" Ксенія Мішина вирішила поділитися в Інстаграм своїми проблемами та згадала минуле. Артистка вирішила розповісти про непросте дитинство, своє звернення Мішина супроводжувала рідкісними фото з архіву.
«Я не була дитиною, яка вирізнялася особливим талантом – не вчила віршики, не любила читати книжки, не займалася в акторських гуртках. Мене не виховували як переможницю, не тягали по всіх у світі заняттях, не розповідали про сенси щасливого життя.
Коротше, ніхто не надто не програмував мене на багате і незалежне майбутнє, батьки працювали з ранку до ночі, щоб був той суп на обід. А коли батьки дізналися про моє бажання вступити на акторську спеціальність, цю мрію вони не надто розділили, адже тоді були нелегкі фінансові періоди в нашій родині» - зізналася Мішина.
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"Холостячка" Ксенія Мішина додала, що батьки довго хвилювалися через переїзд в інше місто. Тому вона й сама не повірила в себе і вирішила залишатися в місті, вступаючи на економічну спеціальність.
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