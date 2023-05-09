Украинская актриса и первая "Холостячка" Ксения Мишина решила поделиться в Инстаграм своими проблемами и вспомнила прошлое. Артистка решила рассказать о непростом детстве, свое обращение Мишина сопроводила редкими фото из архива.

«Я не была ребенком, которая отличалась особенным талантом – не учила стишки, не любила читать книжки, не занималась в актерских кружках. Меня не воспитывали, как победительницу, не таскали по всех в мире занятиях, не рассказывали о смыслах счастливой жизни.

Короче, никто не особенно не программировал меня на богатое и независимое будущее, родители работали с утра до ночи, чтоб был тот суп на обед. А когда родители узнали о моем желании поступить на актерскую специальность, эту мечту они не особо разделили, ведь тогда были нелегкие финансовые периоды в нашей семье» - призналась Мишина.

"Холостячка" Ксения Мишина добавила, что родители долго волновались за нее из-за переезда в другой город. Поэтому она и сама не поверила в себя и решила оставаться в городе, поступая н экономическую специальность.

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