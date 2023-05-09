Переможниця "Танці зі зірками" та героїня шоу "Холостячка" та актриса Ксенія Мішина розповіла, навіщо вирушила до лікарні.

Українська актриса та перша "Холостячка" Ксенія Мішина розповіла в Інстаграм, що її проблеми почалися ще під час навчання в університеті. Згадуючи свої студентські роки, вона відчуває страх і тривогу. Ксенія завжди мріяла про вступ до театрального вишу, але через фінансові труднощі батьки наполягли, щоб вона не надходила туди.

Ксенія Мішина розповіла, що поринула у шкідливі звички, відчувала депресію та постійно брала участь у вечірках, доки не зіткнулася з панічними атаками. Ксенія вважає, що все це пов'язано з нереалізованим бажанням вступити до театрального вишу.

Мішина зізнається, що студентське життя було хаотичним і безладним, повним вечірок, алкоголю і цигарок, але без будь-якого розвитку та особистісного зростання. Все тривало доти, доки вона, перебуваючи на парі, не пережила свою першу панічну атаку. Ксенія не розуміла, що з нею відбувається, і досі згадувати їй страшно.

Усвідомивши, що сама не впорається із проблемою, Мішина звернулася за допомогою до своїх близьких. В результаті вона опинилася у психіатричній клініці, де провела три місяці на реабілітації.

«Одного дня я попросила батьків відвезти мене до психіатричної лікарні, адже дійсно здавалося, що божеволію», - додає "Холостячка" Ксенія Мішина.

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