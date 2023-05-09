Украинская актриса и первая "Холостячка" Ксения Мишина рассказала в Инстаграм, что ее проблемы начались еще во время учебы в университете. Вспоминая свои студенческие годы, она испытывает страх и тревогу. Ксения всегда мечтала о поступлении в театральный вуз, но из-за финансовых трудностей родители настояли, чтобы она не поступала туда.

Ксения Мишина рассказала, что погрузилась во вредные привычки, испытывала депрессию и постоянно участвовала в вечеринках, пока не столкнулась с паническими атаками. Ксения считает, что все это связано с нереализованным желанием поступить в театральный вуз.

Мишина признается, что студенческая жизнь была хаотичной и беспорядочной, полной вечеринок, алкоголя и сигарет, но без какого-либо развития и личностного роста. Все продолжалось до тех пор, пока она, находясь на паре, не пережила свою первую паническую атаку. Ксения не понимала, что с ней происходит, и до сих пор вспоминать об этом ей страшно.

Осознав, что сама не справится с проблемой, Мишина обратилась за помощью к своим близким. В результате она оказалась в психиатрической клинике, где провела три месяца на реабилитации.

«В один день я попросила родителей отвезти меня в психиатрическую больницу, ведь действительно казалось, что схожу с ума», - добавляет "Холостячка" Ксения Мишина.

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