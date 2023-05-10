Танцівниця та хореограф Олена Шоптенко із "Танців зі зірками" поділилася кадрами з Києва. Вона опублікувала відео у своєму Інстаграмі, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. У ролику можна побачити, як зірка гуляє столицею України.

"На побаченні з найважливішим містом мого життя. Мій рідний Київ", - написала Олена Шоптенко із "Танців з зірками".

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі Альоні Шоптенко з "Танців з зірками":

"Супер! Як Ви щасливі! Я теж сумую за Києвом";

"Красуня, нереальна, скучила, вже так давно не бачилися і не чулися!! Але хороша, так хоч помилуюсь))))";

"Така красива. І Київ такий гарний";

"Пані Олено, бачила Вас у центрі Відня і така Ви була серйозна, засмучена, а зараз процвітаєте. Просто неймовірна різниця".

Варто зазначити, Олена Шоптенко із "Танців зі зірками" - відома українська танцівниця. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Олена Шоптенко з "Танців зі зірками" та про Інстаграм, де нещодавно розповіла про свої успіхи в Європі.

"За останній рік життя за кордоном танець став для мене не лише ліками, а й потужним інструментом боротьби за Батьківщину та її культуру. Можливістю поєднувати серця людей в одному ритмі", - написала Олена Шоптенко з "Танців з зірками".

Нагадаємо, Шоптенко з "Танців із зірками" показала, що робила останній рік у ЄС для України

А ще Politeka повідомляла, що Шоптенко з "Танців із зірками" зізналася, як підбадьорює сина, який має проблеми в ЄС.

Також Politeka писала, що Шоптенко з "Танців зі зірками" зізналася, як її цькували через несерйозність на роботі



