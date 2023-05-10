Танцовщица и хореограф Алена Шоптенко из "Танців з зірками" поделилась кадрами из Киева. Она опубликовала видео в своем Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. В ролике можно увидеть, как звезда гуляет по столице Украины.

"На свидании с самым важным городом моей жизни. Мой родной Киев", - написала Алена Шоптенко из "Танців з зірками".

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии Алене Шоптенко из "Танців з зірками":

"Супер! Как Вы счастливы! Я тоже скучаю по Киеву";

"Красавица, нереальная, соскучилась, уже так давно не виделись и не слышались!! Но хорошая, так хоть полюбуюсь))))";

"Такая красивая. И Киев так красив";

"Госпожа Алена, видела Вас в центре Вены и такая Вы была серьезная, расстроенная, а сейчас процветаете. Просто невероятная разница".

Стоит отметить, Алена Шоптенко из "Танців з зірками" - известная украинская танцовщица. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Алена Шоптенко из "Танців з зірками" и об Инстаграм, где недавно рассказала о своих успехах в Европе.

"За последний год жизни за границей танец стал для меня не только лекарством, но и мощным инструментом борьбы за Родину и ее культуру. Возможностью объединять сердца людей в одном ритме", - написала Алена Шоптенко из "Танців з зірками".

Напомним, Шоптенко из "Танців з зірками" показала, что делала последний год в ЕС для Украины

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