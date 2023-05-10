«Євробачення-2023» стартувало, у Ліверпулі нарешті відбувся перший півфінал конкурсі, і з 15 країн, які змагалися за місце у фіналі, пройшли десять.

Фінал «Євробачення-2023», нагадаємо, відбудеться 13 травня, і саме в це день єврофани побачать виступ українського гурту TVORCHI.

А тим часом українські зірки, які у різні часи представляли Україну на «Євробаченні» згадують, яким був їх шлях на конкурсі. Так, Тіна Кароль вперше зізналася, що насправді думає про свій виступ.

Тіна Кароль представляла Україну на «Євробаченні» у 2006-му році. З піснею «Show me your love» Кароль на «Євробаченні 2006» набрала 145 балів і посіла сьоме місце.

Як тепер каже Тіна Кароль, цього виступу вона не любить.

«Я не те щоб не люблю цей виступ, а соромлюся, бо там такий гротеск. Це мій комплекс меншовартості», - зізналася Тіна Кароль в ефірі програми "Міністерство Прем'єр" на М1.

Співачка розповідає, що, отримавши запрошення на «Євробачення-2023», вона одразу подумала: «Боже, це треба співати цю пісню», і запитала в організаторів, чи може вона виконати іншу композицію.

Однак, творці «Євробачення-2023» Тіні Кароль відмовили. Тому «Show me your love» знов звучатиме на сцені «Євробачення», але в іншому, переробленому варіанті.

Цікаво, що сукня для «Євробачення» Тіні Кароль досі за розміром. Однак на «Євробаченні-2023» вона виступатиме в іншому концертному вбранні.

Додамо, що до відео виступу Тіни Кароль на «Євробаченні» досі продовжують писати коментарі.

Глядачі висловлюють захоплення голосом Кароль, вдалим номером, аранжуванням пісні, енергетикою всього виступу.

«Чудова пісня! Тіна Кароль тут приголомшлива! Вокал, заряд, постановка, виконання, впевненість, але чомусь недооцінили нас тоді!»,

«Вона коли наприкінці взяла високу ноту, просто мурашки по шкірі!»,

«Не можу дочекатися, коли Тіна виконає цю неймовірну гру на Євробаченні 2023», «Євробачення без України було б, як торт без цукру»,

«Це було божественно! Танці, вокал, анімація - до України всім далеко!».

Додамо, раніше стали відомі результати першого півфіналу Євробачення-2023.

Так, 13 травня у фіналі виступлять Хорватія, Молдова, Швейцарія, Фінляндія, Чехія, Ізраїль, Португалія, Швеція, Сербія та Норвегія.

Нагадаємо, Британія приймає пісенний конкурс «Євробачення-2023» від імені України. Цього року нашу країну представить гурт TVORCHI з піснею "Heart of Steel".

Солістка The Hardkiss Юлія Саніна відкрила півфінал «Євробачення-2023» піснею "Маяк".

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