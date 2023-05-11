Українська знаменитість, співачка, ведуча та актриса Оля Полякова здивувала своїх шанувальників новим випуском шоу "Дорослі дівчатка", в якому вона виступила разом із телеведучою Машею Єфросініною. Цей епізод шоу був присвячений темі вагітності та пологів. Артистка постаралася з колегою привернути якнайбільше до цієї теми увагу громадськості.

Оля Полякова поділилася інформацією про новий випуск на своїй сторінці у Instagram, де вона активно спілкується зі своєю аудиторією.

У своєму посту Оля Полякова запросила всіх своїх передплатників не пропустити цей особливий випуск "Дорослих дівчаток". Вагітність та пологи – це теми, які хвилюють кожну жінку. Однак часто ці теми залишаються за зачиненими дверима.

Оля та Маша Єфросиніна вирішили змінити цю тенденцію та відкрито обговорили найінтимніші аспекти, пов'язані з вагітністю. Новий випуск "Дорослі дівчатка" викликав одразу багато обговорень у мережі, українки ділилися своєю думкою одразу після анонсу.

Загалом пост Олі Полякової викликав величезний відгук у користувачів соціальної мережі, і багато хто з них не міг утриматися від коментарів, залишаючи безліч відгуків під публікацією Олі Полякової. Це свідчить про великий інтерес та підтримку шанувальників до нового випуску шоу та відкритого обговорення теми вагітності.

«Не пропустіть один із найінтимніших і відвертих випусків Дорослих дівчат! Вагітність та пологи – теми, про які говорять абсолютно всі жінки» - зауважила Оля Полякова.

«Це треш контент. Не хочеться вірити, що це все правда, але вона рідненька. Таке відчуття саме після таких оповідань і заявляють чайлдфрі; Всесвіт читає думки, якраз народжувати і тут така тема;

Ось що я Вас дивлюся? тому що я пережила все це 😂 можу ще розповісти. чекаємо з нетерпінням; Які гарні; Оля просто пожежа 🔥 завжди))» - пишуть шанувальники Олі Полякової.

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