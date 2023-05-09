Популярный украинский исполнитель и участник "Евровидения"

Melovin (Костя Бочаров), который с начала войны полностью перешел на украинский язык в жизни и творчестве, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Melovin опубликовал видео из католического храма и поделился размышлениями на тему разницы между 8 и 9 мая.

В ролике можно увидеть, как Melovin с зонтиком в руках неспешно шагает по проходу между скамейками в пустом храме с высокими витражами и потрясающей акустикой. На фоне слышно звуки рояля.

В подписи к публикации Melovin написал: "8 или 9 мая? Между двумя днями – цивилизационная пропасть. Несколько часов между официальной капитуляцией нацистской Германии перед Европой и миром и инсценированной капитуляцией ради советского тирана сталина. Но почти за 80 лет эти несколько часов, эти две даты прошли странный путь: от "Ніколи знову" до "Можем павтаріть!". И повторили. Путь от фашизма к рашизму. 8 мая отмечаем День памяти и примирения вместе со всеми странами, прошедшими Вторую мировую. И только одна страна в отдельности от всего цивилизованного мира юродствует с портретами 9 мая".

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