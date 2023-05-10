Популярный украинский исполнитель Макс Барских, который с начала войны отказался от русского языка в жизни и творчестве, а также начал выпускать англоязычные хиты, часто радует публику яркими публикациями на свой странице в Instagram. Недавно Макс Барских отправился в новый европейский тур с новой программой Bestseller, и терпеть показал кадры с зажигательного концерта в одном из польских городов.
Как видно, на сцену Макс Барских вышел в стильном образе и в окружении своего шоу-балета. Надо сказать, что артист просто потрясающе пластично двигается в такт музыке, освещению и своей подтанцовке. В ролике Макс Барских исполняет новую особенную для него композицию SLAY на английском языке.
В подписи к публикации Макс Барских написал: "Главное для меня на сцене – стереть линию между нами, когда все мы единственная энергия. Именно тогда я могу открываться по-настоящему. Этот тур постепенно открывает меня нового для вас. SLAY – это еще одна сторона чувств. А может, я без тормозов. Люблю эту песню, а вы?".
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Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новое видео Макса Барских:
"О, Slay! Уже любимый трек! Что, если премьера? Во сколько?".
"Да зачем нам эти тормоза? Да и ремни безопасности тоже не очень-то нужны".
"Песня, зашедшая с первых нот! Это действует магия Барских, как всегда. Очень классно, что ты всегда разный".
"Ждем на официальных платформах с нетерпением".
"Вчера Краков наслаждался этой премьерой".
"Песня очень крутая!".
"Вы всегда без тормозов".
"Надо поскорее выпускать эту песню! Очень крутая!".
"Шикарная песня. Наслаждение и восхищение. Пусть в твоей жизни не будет никаких преград".
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