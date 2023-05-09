Популярная украинская певица и солистка группы The Hardkiss Юлия Санина, которая станет ведущей "Евровидения-2023" от Украины в Ливерпуле, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Юлия Санина выложила несколько закулисных кадров и рассказала о старте "Евровидения".

Как видно, на новых фотографиях Юлия Санина запечатлена в интересной локации с белыми кирпичными стенами. Перед камерой она появилась в стильно образе – на ней узкое кожаное платье черного цвета с прозрачным верхом и рукавами. Этот наряд красиво подчеркнул стройную фигуру Юлии Саниной. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий естественный макияж.

В подписи к публикации Юлия Санина написала: "Первый полуфинал @Eurovision сегодня! 22:00 по киевскому времени".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию Юлии Саниной:

"Замечательный стильный образ. Конечно, буду смотреть первый полуфинал, наслаждаться, гордиться Украиной и украинской ведущей".

"Все будет хорошо, будем смотреть и поддерживать!".

"Очень хорошая".

"Какой образ, огонь".

"Прекрасная. Удачи вам!".

"Гордимся вами".

"Невероятно красивая".

"Какая вы роскошная!".

"Такая гордость распирает".

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