Популярная украинская певица и солистка группы The Hardkiss Юлия Санина, которая станет ведущей "Евровидения-2023" от Украины в Ливерпуле, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Юлия Санина выложила несколько закулисных кадров и рассказала о старте "Евровидения".
Как видно, на новых фотографиях Юлия Санина запечатлена в интересной локации с белыми кирпичными стенами. Перед камерой она появилась в стильно образе – на ней узкое кожаное платье черного цвета с прозрачным верхом и рукавами. Этот наряд красиво подчеркнул стройную фигуру Юлии Саниной. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий естественный макияж.
В подписи к публикации Юлия Санина написала: "Первый полуфинал @Eurovision сегодня! 22:00 по киевскому времени".
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Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию Юлии Саниной:
"Замечательный стильный образ. Конечно, буду смотреть первый полуфинал, наслаждаться, гордиться Украиной и украинской ведущей".
"Все будет хорошо, будем смотреть и поддерживать!".
"Очень хорошая".
"Какой образ, огонь".
"Прекрасная. Удачи вам!".
"Гордимся вами".
"Невероятно красивая".
"Какая вы роскошная!".
"Такая гордость распирает".
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