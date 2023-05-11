У Києві 30-річний киянин три доби тримав жінку у квартирі та бив її, пише Politeka.net з посиланням на поліцію Києва.
«Вчора на спецлінію 102 надійшло повідомлення від медиків, про те, що до лікарні доставлена 30-річна жінка з множинними травмами по всьому тілу", - розповіли в поліції.
Нещасну в такому стані медики виявили у квартирі на вулиці Кубанської України.
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Прибувши на місце злочину, слідчі встановили, що співмешканець на ґрунті ревнощів до знайомого протягом трьох діб бив дівчину та застосував до неї паяльник. Все відбувалось у помешканні мучителя на Лісовому масиві.
Після скоєного підозрюваний одразу поїхав шукати собі адвоката.
«Медики, окрім побоїв, виявили на тілі жінки численні опіки», - додали в поліції.
Наразі потерпіла перебуває у лікарні.
Її 32-річний мучитель затриманий – суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловік може провести за гратами наступні десять років.
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Крім того, Politeka.net писала, що знайдено тіло чоловіка, про зникнення якого повідомила мати - його закопали живцем.