Жахливий злочин стався в українській столиці, в поліції розповіли подробиці.

У Києві 30-річний киянин три доби тримав жінку у квартирі та бив її, пише Politeka.net з посиланням на поліцію Києва.

«Вчора на спецлінію 102 надійшло повідомлення від медиків, про те, що до лікарні доставлена 30-річна жінка з множинними травмами по всьому тілу", - розповіли в поліції.

Нещасну в такому стані медики виявили у квартирі на вулиці Кубанської України.

Прибувши на місце злочину, слідчі встановили, що співмешканець на ґрунті ревнощів до знайомого протягом трьох діб бив дівчину та застосував до неї паяльник. Все відбувалось у помешканні мучителя на Лісовому масиві.

Після скоєного підозрюваний одразу поїхав шукати собі адвоката.

«Медики, окрім побоїв, виявили на тілі жінки численні опіки», - додали в поліції.

Наразі потерпіла перебуває у лікарні.

Її 32-річний мучитель затриманий – суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловік може провести за гратами наступні десять років.

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