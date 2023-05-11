В Киеве 30-летний киевлянин трое суток держал женщину в квартире и избивал ее, пишет Politeka.net со ссылкой на полицию Киева.

"Вчера на спецлинию 102 поступило сообщение от медиков, о том, что в больницу доставлена ​​30-летняя женщина с множественными травмами по всему телу", - рассказали в полиции.

Несчастную в таком состоянии медики обнаружили в квартире на улице Кубанской Украины.

Прибыв на место преступления, следователи установили, что сожитель на почве ревности к знакомому в течение трех суток избивал девушку и применил к ней паяльник. Все происходило в квартире мучителя на Лесном массиве.

После совершенного подозреваемый сразу уехал искать себе адвоката.

"Медики, кроме побоев, обнаружили на теле женщины многочисленные ожоги", - добавили в полиции.

Пострадавшая находится в больнице.

Ее 32-летний мучитель задержан – суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Мужчина может провести за решеткой следующие десять лет.

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