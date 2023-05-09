Ужасное преступление произошло в одном из районов украинской столицы.

Трагедия разыгралась в Троещине, пишет Politeka.net со ссылкой на полицию Киева.

Так, 41-летний потерпевший и злоумышленник были знакомы между собой и арендовали разные комнаты в доме.

Вечером во время застолья между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку, во время которой подозреваемый взял со стола нож и ударил несколько раз оппонента. Мужчина получил множественные колото-резаные раны головы, туловища и рук.

«После совершенного нападающий скрылся», - рассказали в киевской полиции обстоятельства преступления.

От полученных ранений потерпевший скончался в карете скорой медицинской помощи.

Для того чтобы задержать подозреваемого, киевским правоохранителям понадобилось меньше суток.

Им оказался уроженец Херсона, 1979 года рождения.

Теперь злоумышленнику грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, что ранее Киевщину ошеломила семейная трагедия – мужчина на фоне ревности к поехавшей за границу жене решил убить детей и себя.

Смертельно ранив свою 16-летнюю дочь, мужчина пытался казнить и 12-летнего сына. Раненого палача полиция Киевщины задержала на месте совершения преступления.

«Какой ужас», «Тварь», «Пожизненный срок. Казнь для него будет раем» , - комментируют трагедию пользователи соцсетей.

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