Дружина ведучого "Холостяка" Григорія Решетника Христина показала, як займається спортом. Зірка опублікувала відео у своєму блозі, де ділиться всім цікавим.

"Після моїх попередніх спортивних відео, більшість мені написали, що я мотивую таким чином. Отже, роблю із задоволенням це знову, пам'ятайте, мені теж не легко і коли виконала ці вправи по 3 кола кожне, то мало не впала. Але який кайф потім - бо до літа залишається все менше часу. А що вас зупиняє на шляху до омріяної фігури?", - написала дружина ведучого "Холостяка" Григорія Решетника.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі дружині ведучого "Холостяка" Григорія Решетника:

"Що зупиняє? Алкоголь та смаколики";

"Смакочка, просічка і вино, але з лютого теж відновила тренування, це вже перші результати… проте якби не вино, просікання та смакоти-вони були б помітнішими";

"Ви занадто себе мучите і заганяєте у рамки, це зовсім не мотивує";

"Але зараз нічого вже не зупиняє, тому що відганяю орків з України! Слава Україні!";

"Холодильник зупиняє) потрібно його обігнути заплющивши очі)";

"Яка Ви, розумничко, на все знаходите час та бажання";

"Але зараз нічого вже не зупиняє, бо відганяю орків з України! Слава Україні!".

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