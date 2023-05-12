Жена ведущего "Холостяка" Григория Решетника Кристина показала, как занимается спортом. Звезда опубликовала видео в своем блоге, где делится всем интересным.
"После моих предыдущих спортивных видео, большинство мне написали, что я мотивирую таким образом. Итак, делаю с удовольствием это снова, помните, мне тоже не легко и когда выполнила эти упражнения по 3 круга каждое, то чуть не упала. Но какой кайф потом – потому что до лета остается все меньше времени. А что вас останавливает на пути к вожделенной фигуре?", - написала жена ведущего "Холостяка" Григория Решетника.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии жене ведущего "Холостяка" Григория Решетника:
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"Что останавливает? Алкоголь и вкусности";
"Вкусняшка, просечка и винцо, но с февраля тоже возобновила тренировку, это уже первые результаты… однако если бы не винцо, просечка и вкусности-они были бы заметнее";
"Вы слишком себя мучаете и загоняете в рамки, это совсем не мотивирует";
"Но сейчас ничего уже не останавливает, потому что отгоняю орков из Украины!!! Слава Украине!!!";
"Холодильник останавливает) нужно его обогнуть закрыв глаза)";
"Какая Вы, умничка, на все находите время и желание";
"Но сейчас ничего уже не останавливает, потому что отгоняю орков из Украины!!! Слава Украине!!!".
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