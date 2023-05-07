Пользователи сети писали комплименты для ведущего Григория Решетника и его семьи. Были и те, кто упрекал семью за веселье в момент, когда идет война.

Телеведущий самых романтических проектов "Холостяк" и "Холостячка" Григорий Решетник старается все свободное время вместе с тремя сыновьями и любимой женой. Кристина Решетник на своей странице в Инстаграм поделилась милым видео, на котором показала, как они провели вместе вечер.

Так, Кристина Решетник отметила, что у старших сыновей пары Дмитрия и Ивана сейчас каникули. Потому родители решили придумать для детей какую-то интересную активность. К тому же с собой взяли и маленього Сашеньку - младшего сына, который еще не ходит в школу.

В частности, пара отвела детей в детский центр. Там они покатались на свех атракционах и поиграли на игральных автоматах.

"Мы так классно провели вчера день) Каникулы у детей. Хочется им разнообразить досуг, поэтому приходится поднапрячься и каждый день что-то придумывать) Другое дело у нас когда-то – отвезли на все каникулы к бабушке/дедушке и всё) вот тебе и довольство! Хотя, на самом деле, лучшие воспоминания у меня лично как раз связаны с таким времяпрепровождением))", - подписала кадры Кристина Решетник.

В комментариях пользователи сети писали комплименты для ведущего и его семьи. Были и те, кто упрекал семью за веселье в момент, когда идет война:

"Какая вы хорошая семья", "Очень хорошо, что родители могут в такое время дарить детям счастливые моменты!", "Малый уже и немалый, время летит", "Самое время для веселья, когда гибнут лучшие украинцы. Стыдно за таких как вы".

Напомним, что Решетник с женой эмоционально вспомнили о трагедии, произошедшей год назад.

Как сообщала Politeka, жена "Холостяка" Решетника преподала урок украинкам, какой должна быть семья.

Также Politeka писала, что жена Решетника рассказала о проблеме здоровья, с которой давно борется.