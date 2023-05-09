Жена телеведущего проектов "Холостяк" и "Холостячка" Григория Решетника поделилась, что сказал их сын Иван.

Телеведущий самых романтических проектов "Холостяк" и "Холостячка" Григорий Решетник проснулся от воздушной тревоги. Его сыновья и жена Кристина Решетник поспешили спуститься в укрытие. После произошедшего старший сын Григория Решетника выдал заявление, которое удивило родителей. Об этом жена Решетника рассказала в своих Инстаграм-Сториз.

Жена телеведущего проектов "Холостяк" и "Холостячка" поделилась, что ночью они слышали работу ППО. В какой-то момент Кристина Решетник уснула и дежурить остался ее муж - он следил за новостями и ждал отбоя воздушной тревоги.

"Говорят, что такие воздушные тревоги будут аж до 9 мая. Я, если чесно, в этом сомневаюсь. Думаю, что 9 мая не ограничатся. Но нужно не опускать руки и беречь себя, а также близких. Черпайте энергию из всего, что вас успокаивает и дает надежду", - обратилась к украинцам жена Григория Решетника.

Кристина Решетник также поделилась тем, что сказал их старший сын Иван, который озвучил желание многих украинцев. Как говорится: "детскими устами глаголит истина".

"Мам, папа, а представляете, как было бы хорошо, если бы путин и тот второй... лукашенко, сгинули. Мы спокойно тогда могли бы всю ночь спать", - заявил мальчик.

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