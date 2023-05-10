Супруга знаменитого ведущего Кристина Решетник решила поделиться памятным видео со своими сыновьями. Как известно, вместе со своим мужем Григорием Решетником она воспитывает троих маленьких сыновей, поэтому часто в блоге рассказывает об этом.

«Оставлю это видео в ленте, как свидетельство того, что не нужно казаться! Помню, как прошлым летом, когда мы были в Ивано-Франковске, сыновья начали учиться кататься на роликах. лень, и в следующий раз будет легче. Буквально однажды и будет легче! И в конце концов это приведет к результату! И вот – видео-подтверждение моих слов» - поделилась супруга Григория Решетника.

Кристина Решетник добавила, что уже гордится своими сыновьями. Также она дала совет другим: находите правильные аргументы для своих детей, верьте в их способности и находите баланс между собственными желаниями и их! По мнению женщины, это очень важный момент в общении с детьми.

В сети поддержали:

«Ого! Да он суперпрофи!; Супер, Димуля молодец🔥; Какой он молодец; Какой молодец; Браво, молодец!; Супер 😍 так держать 👏; Как хорошо, что у вас трое деток!; Вы лучшие родители. Счастье Вашей семье; Оу это вау🔥🔥; Спортивный 🔥❤️ Удачи!» - написали в сети поклонники пары Кристины и Григория Решетников.

Также Кристина Решетник рассказала, как у них, как и у других украинцев, проходят беспокойные ночи. Часто пара с детьми прячется в убежищах от ракетных ударов россиян.

По словам жены Григория Решетника Кристины, ночью их "ждут" шахеды, а утром - приходится наряжаться с улыбкой и продолжать жить дальше.

"В час вчера выставляла, как на благотворительном мероприятии вспоминали героичность жен военных, несгибаемость любимых, ожидающие возвращения своих героев домой. Весь зал аплодировал стоя", - написала Кристина Решетник.

Она подметила, украинские женщины в ее глазах - настоящие героини, она желает каждому дождаться своего сына, мужа и близкого с фронта.

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