Популярна українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк, яка після початку війни відновила зйомки свого тревел-шоу "Ле Маршрутка", а нещодавно стала ведучою нового розважального шоу "ЄПітання", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Леся Нікітюк заінтригувала фоловерів кадрами із зустрічі із загадковим другом.

Як видно, на нових знімках Леся Нікітюк зображена на літньому майданчику в розкішному ресторані, також вона показала вишукані страви, які там подавали. Перед камерою телезірка з'явилася у спокусливому образі – на ній напівпрозора кофточка хитромудрого фасону, крізь яку можна побачити її розкішне декольте. Волосся Леся Нікітюк розпустила, а на її обличчі легкий макіяж та кокетлива усмішка.

У підписі до публікації Леся Нікітюк написала: "Друг приїхав", проте того самого друга так і не показала. Тож шанувальники в коментарях відразу почали припускати, що це не просто друг:

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"Прекрасний лук для друга".
"Боже, Лесю, ти прекрасна, чудова, фантастична".
"Скільки разів ви заплуталися, одягаючи цю кофтинку?"
"Можливо більше, ніж друг, якщо такий вид маєте".
"Яка ж ти красуня".
"Близький друг, якщо такий лук".
"Одразу видно по очах".
"Хто б там не був, він буде вражений цією красою".

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