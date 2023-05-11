Дочка популярної української співачки Олі Полякової Маша Полякова, яка живе та навчається у Лондоні, часто стала жертвою нападок з боку хейтерів за свої посади у соцмережі Instagram. Так, цього разу Маша Полякова виклала нове фото у розкішному образі та оскандалилася матючим посланням до фоловерів. Зіркова мама Оля Полякова в коментарях одразу заступилася за дочку, і без матюків не обійшлося.

Так, на новій фотографії Маша Полякова знята у відомій лондонській опері Royal Opera House. Як видно, на захід дівчина прийшла у ніжному образі, ніби принцеса з мультика – на ній квітчаста сукня легкої текстури з воланами та дрібним візерунком, що підкреслила фігуру та декольте. Волосся Маші Полякової зібрано в елегантну зачіску, а на її обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Маша Полякова вирішила одразу відповісти хейтерам у хамській манері: "Підпису не буде, не дої**тесь". Оля Полякова підтримала свою 18-річну доньку та написала у коментарях:

"Моя красуня! Ти нікому нічого не повинна! Люди будуть пиз**ти завжди, на те в них і рот. Будь щаслива, вибирай себе, свій шлях, не обертайся і не слухай нічого, що може тебе зупинити! Люблю! Пишаюся! Ти золото!

У коментарях до фото Маші Полякової розпочалася жвава дискусія з приводу їхньої матері стилю спілкування. Однак більшість користувачів просто залишили компліменти образу Маші Полякової в опері.

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