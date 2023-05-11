Популярна українська телеведуча Іванна Онуфрійчук, яка в останньому сезоні "Танців зі зірками" замінила Тіну Кароль, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Іванна Онуфрійчук виклала чарівне відео, на якому показала свої процедури догляду за собою та вдягання перед виходом із дому.

Так, ролик починається з того, що Іванна Онуфрійчук стоїть у своєму заповненому гардеробі та одягається. Вона обрала скромне і зручне вбрання спортивного стилю. Потім ведуча укладає волосся - вона розчісується, а потім заплітає волосся в косу. Після цього починається найцікавіше – Іванна Онуфрійчук починає наносити макіяж, і робить це сама, дуже вміло та з усмішкою на обличчі.

У підписі до публікації Іванна Онуфрійчук написала: "Будьте готові зі мною підкорювати цей світ та робити добрі справи". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію телезірки:

"О Боже. Ми груди зацінили, дуже хороші! Хто ще дивився це далі?".

"Дуже хороша, підкажіть номер та фірму олівця".

"Просто обожнюю вас".

"Які у вас рум'яна чи хайлайтер?"

"Синій маркер, гарно!"

"Ай, теж холодно у вас".

"Красуня, як завжди!".

"Туша крута".

"Богиня".

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