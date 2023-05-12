Популярная украинская телеведущая и блогерша Леся Никитюк, которая после начала войны возобновила съемки своего трэвел-шоу "Ле Маршрутка", а недавно стала ведущей нового развлекательного шоу "ЄПитання", часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Леся Никитюк заинтриговала фолловеров кадрами со встречи с загадочным другом.

Как видно, на новых снимках Леся Никитюк запечатлена на летней площадке в роскошном ресторане, также она показала изысканные блюда, которые там подавали. Перед камерой телезвезда появилась в соблазнительном образе – на ней полупрозрачная кофточка замысловатого фасона, сквозь которую можно увидеть ее роскошное декольте. Волосы Леся Никитюк распустила, а на ее лице легкий макияж и кокетливая улыбка.

В подписи к публикации Леся Никитюк написала: "Друг приехал", однако того самого друга так и не показала. Так что поклонники в комментариях тут же начали предполагать, что это не просто друг:

"Прекрасный лук для друга".

"Боже, Леся, ты прекрасная, замечательная, фантастическая".

"Сколько раз вы запутались, одевая эту кофточку?".

"Возможно больше, чем друг, раз такой вид имеете".

"Какая же ты красавица".

"Близкий друг, раз такой лук".

"Сразу видно по глазам".

"Кто бы то ни был, он будет потрясен этой красотой".

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