Популярна українська блогерка та переможниця одного із сезонів шоу "Холостяк" Даша Ульянова, яка так і не знайшла любов на реаліті-шоу, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу Даша Ульянова опублікувала кумедний гумористичний ролик, після якого їй почали пророкувати акторську кар'єру.

Як видно, у гумористичному ролику Дашу Ульянову знято в домашній обстановці, вона ніби щойно вийшла з душу. Перед камерою блогерка з'явилася у світлому домашньому халаті, капцях та з рушником на голові, при цьому у неї на обличчі яскравий макіяж. У ролику Даша Ульянова зображує дівчину, яка лає свого хлопця, що він не реагує на її красу після виходу із душу.

У підписі до публікації Даша Ульянова написала: "Вибачте, але я не могла пройти повз цей тренд, тому що це я, коли встала не з тієї ноги".

Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нову публікацію блогерки, пророкуючи їй акторську кар'єру:

"Даша, будь ласка, не зупиняйтесь, прошу вас, актриса".

"Ваше покликання – актриса, засяєте в українському кінематографі, але рішення за вами. Бачу великий потенціал".

"Любимо тебе з будь-якої ноги".

"Кілька разів переглядала! Ну, супер!".

"Даша у вас дуже добре виходить".

"Даша, кіно за вами плаче".

"Якась актриса нервово курить".

"Що ви бачите перед собою? Це ж скарб".

"Дуже добре, актриса вийде чудова".

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