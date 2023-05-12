Так, тільки у Запорізькому краї від ворожих ударів постраждали 24 міста і села, пише Politeka.net. Серед майже сотні обстрілів два авіаційних.

«Ворог здійснив 95 обстрілів: 87 артилерійських, три атаки з БПЛА, два авіаційних, два з РСЗВ та один ракетний удар. Зафіксовано 88 повідомлень про руйнування цивільних об'єктів. Люди вціліли», - повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

Також в Мережі з’явилися кадри з місця нових атак. Житлові будинки перетворилися на решето і руїни.

Крім того, минулої ночі росiйська армiя цiлила по Нікопольському району Дніпропетровщини. Під ударом був сам Нiкополь, а також Червоногригорівська та Марганецька громади.

Ворог гатив з важкої артилерiї. Загиблих та постраждалих, на щастя, немає.

Також стало відомо, що серед ночі росіяни завдали удару по Краматорській громаді на Донеччині.

Загарбники влучили в район школи у Краматорську та в житловий сектор у Ясногірці.

Є пошкодження, але без постраждалих.

На Волноваському напрямку ворог минулої доби активно стріляв по Вугледару: завдав 2 ракетні удари, один удар дронами-камікадзе та здійснив 32 артобстріли.

У Новоукраїнці зруйновано чотири будинки, під обстрілами з Градів — Пречистівка.

На Донецькому напрямку три ракети росіяни випустили по Авдіївці, обстріляли з артилерії Курахове. На Горлівському напрямку прямим влучанням зруйновано будинок, ще два пошкоджено ударною хвилею та уламками.

Крім того, на Лисичанському напрямку у Лиманській громаді зруйновано будинок у Діброві, зафіксовано обстріли Торського і Зарічного.

За добу росіяни вбили одного мешканця Донецької області, поранення отримали 12 людей.

Останні новини України:

ЗСУ пішли на прорив під Бахмутом.

Крім того, Politeka.net писала, що окупанти потрапили у пастку, яку готували для ЗСУ.

Також повідомлялось, що Україна здригнулася від нових ракетних і авіаударів.