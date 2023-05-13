Телеведуча Леся Нікітюк показала, який у неї раціон, поділившись із українцями. Зірка опублікувала пост у своєму сторіс, де ділиться творчістю та особистими кадрами.
"Трохи розповім вам про свій раціон.
1. Його немає.
2. Їм багато – крупа, риба, птах, салат обов'язково! 2-3 рази на день. Свинину, яловичину, баранину – не їм уже 8 років. Хліб на свята).
"Майстер Шеф" Клопотенко дав рецепт незвичайного салату: поєднуємо здавалося б непоєднуване
Рф почала повзучу окупацію, в якій країні це відбувається: "Там вже 300 тисяч росіян на 3 мільйони місцевих"
Український прапор підняли над Кремлем: вражаючі кадри
ЗСУ вдарили по місцю, яке набагато важливіше московського Кремля: "Ніякого щита там не виявилося"
ЗСУ пішли на прорив під Бахмутом: росіяни ганебно відступають
3. Тренування через день.
4. Не їстимете - не схуднете, навіть більше... Ще й наберете і коси випадуть. Такі ось поради", - написала Леся Нікітюк у публікації та показала одну із страв.
Варто зазначити, Леся Нікітюк – відома українська телеведуча, яка стала зіркою Нового каналу. Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Леся Нікітюк і про Інстаграм, де нещодавно привітала українців зі святом Великодня.
"Христос Воскрес! Зі світлим святом Великодня! Нехай ангел охоронець оберігає вас від усіх бід. з автомобіля, де сиділа у хустці.
Нагадаємо, Нікітюк у спокусливому образі показала побачення із загадковим другом
А ще Politeka повідомляла, що Нікітюк збентежила заявою у сукні з нескромним вирізом.
Також Politeka писала, що Нікітюк у короткій спідниці блиснула довгими ногами на прогулянці