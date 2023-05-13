Телеведуча Леся Нікітюк показала, який у неї раціон, поділившись із українцями. Зірка опублікувала пост у своєму сторіс, де ділиться творчістю та особистими кадрами.

"Трохи розповім вам про свій раціон.

1. Його немає.

2. Їм багато – крупа, риба, птах, салат обов'язково! 2-3 рази на день. Свинину, яловичину, баранину – не їм уже 8 років. Хліб на свята).

3. Тренування через день.

4. Не їстимете - не схуднете, навіть більше... Ще й наберете і коси випадуть. Такі ось поради", - написала Леся Нікітюк у публікації та показала одну із страв.

Варто зазначити, Леся Нікітюк – відома українська телеведуча, яка стала зіркою Нового каналу. Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Леся Нікітюк і про Інстаграм, де нещодавно привітала українців зі святом Великодня.

"Христос Воскрес! Зі світлим святом Великодня! Нехай ангел охоронець оберігає вас від усіх бід. з автомобіля, де сиділа у хустці.

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