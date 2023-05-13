Телеведущая Леся Никитюк показала, какой у нее рацион, поделившись с украинцами. Звезда опубликовала пост в своем сторис, где делится творчеством и личными кадрами.

"Немного расскажу вам о своем рационе.

1. Его нет.

2. Ем много - крупа, рыба, птица, салат обязательно! 2-3 разы в день. Свинину, говядину, баранину - не ем уже 8 лет. Хлеб на праздники).

3. Тренировка через день.

4. Не будете есть - не похудеете, даже больше... Еще и наберете и косы выпадут. Такие вот советы", - написала Леся Никитюк в публикации и показала одно из блюд.

Стоит отметить, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая, которая стала звездой Нового канала. Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Леся Никитюк и об Инстаграм, где недавно поздравила украинцев с праздником Пасхи.

"Христос Воскрес! Со светлым праздником Пасхи! Пусть ангел охранник оберегает вас от всех бед. Мысли пусть будут светлыми, а счастье в дом приходит с каждым новым рассветом. Миру вашему дому, победы нашей Украине!", - написала Леся Никиюк и добавила фотографии из автомобиля, где сидела в платке.

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