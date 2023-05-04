Популярная украинская телеведущая и блогерша Леся Никитюк, которая после начала войны возобновила съемки своего трэвел-шоу "Ле Маршрутка", а также стала ведущей нового развлекательного шоу "ЄПитання", часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила очаровательные кадры с прогулки по весеннему Киеву.

Как видно, на новых снимках Леся запечатлена на пешеходном переходе, который она использовала как подиум. Перед камерой она пояивлась в стильном образе – на ней короткая легкая юбка, которая подчеркнула длинные стройные ноги, и короткая кожаная куртка. Волосы звезды распущены и небрежно уложены, а на ее лице модные очки и сияющая улыбка.

В подписи к публикации Никитюк написала: "Киев". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию телезвезды:

"Все в Лесе хорошо: и душа, и ноги".

"Ох эти ноги, ноги!".

"Кайфую от ваших ног".

"Леся, что по ногам, где заказывала?".

"А это вообще законно?".

"Красавица и ноги".

"Стильная Леся, и стильный Киев".

"Неужели весна пришла?".

"Леся, Вы очаровательна".

"Эти ноги да в хорошие руки".

"Ну что за идеальная женщина!".

"Красивая как церковь, ноги как колокольня".

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