Популярная украинская телеведущая и блогерша Леся Никитюк, которая после начала войны возобновила съемки своего трэвел-шоу "Ле Маршрутка", а также стала ведущей нового развлекательного шоу "ЄПитання", часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила очаровательные кадры с прогулки по весеннему Киеву.
Как видно, на новых снимках Леся запечатлена на пешеходном переходе, который она использовала как подиум. Перед камерой она пояивлась в стильном образе – на ней короткая легкая юбка, которая подчеркнула длинные стройные ноги, и короткая кожаная куртка. Волосы звезды распущены и небрежно уложены, а на ее лице модные очки и сияющая улыбка.
В подписи к публикации Никитюк написала: "Киев". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию телезвезды:
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"Все в Лесе хорошо: и душа, и ноги".
"Ох эти ноги, ноги!".
"Кайфую от ваших ног".
"Леся, что по ногам, где заказывала?".
"А это вообще законно?".
"Красавица и ноги".
"Стильная Леся, и стильный Киев".
"Неужели весна пришла?".
"Леся, Вы очаровательна".
"Эти ноги да в хорошие руки".
"Ну что за идеальная женщина!".
"Красивая как церковь, ноги как колокольня".
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