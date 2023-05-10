Популярная украинская телеведущая и блогерша Леся Никитюк, поделилась новостью в социальной сети Инстаграм о долгожданном старте съемок популярного и развлекательного шоу "Хто зверху". Однако, ее неизменный коллега и ведущий принял решение не участвовать в программе.

Стоит напомнить, в связи с началом полномасштабной войны в Украине, множество развлекательных программ на отечественном телевидении были приостановлены на неопределенный срок. Многие проекты так и не были запущены, а состав ведущих во многих случаях претерпел изменения, так как звезды пережили серьезные перемены в своей жизни.

Долгое время артисты находили неуместным наряжаться, веселиться и использовать излишне открытые образы на съемках. Спустя 1,5 года Леся Никитюк снова решила впечатлить эффектными луками ведущей, как когда-то это делала ранее в каждом сезоне развлекательного шоу.

В то же время коллега ведущей Никитюк, например, недавно заявил, что не планирует возвращаться к развлекательным форматам, так как после пережитого им и увиденного ему сложно найти в себе ресурс для этого.

Однако, сама Леся Никитюк объявила о появлении нового партнера для программы "Кто сверху". Хотя его личность пока остается секретом, зрители узнают о нем ближе к премьере нового сезона. Леся поделилась фотографиями на своей странице в Instagram, где демонстрирует процесс выбора нарядов для выхода на сцену.

Более детально Никитюк рассказала о своих образах, по которым скучали ее фанаты, черное платье с неприличным вырезом, зеленое мини-платье и бежевый наряд еще незакончены, однако ведущей удалось впечатлить поклонников разнообразием.

"В этом сезоне готова к любым экспериментам. Скажут вести голой, я только за!" - пошутила Леся Никитюк.

Также ранее ведущая Никитюк смогла впечатлить образом вне съемок, подобрав весьма удачный образ для прогулки.

Популярная ведущая выложила очаровательные кадры с прогулки по весеннему Киеву.

Как видно, на новых снимках Леся Никитюк запечатлена на пешеходном переходе, который она использовала как подиум.

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