Переможниця "Євробачення" Джамала поділилася, що поки Ліверпуль тонув у зливі, її всередині накривало хвилювання.

Українська артистка, переможниця "Євробачення" Джамала презентувала новий альбом Qırım у Ліверпулі. На сцені "Євробачення" (EuroFestival) артистка виконала пісні у супроводі оркестру. Фото Джамала поділилася у себе в Інстаграмі.

Переможниця "Євробачення" поділилася, що поки Ліверпуль тонув у зливі, її всередині накривало хвилювання, яке вона не знала раніше. Потужніше, ніж у 2016 році, коли вона виступала з піснею "1944". Тоді була одна пісня, а вчора важливих та особистих – 14.



"І ось ти виходиш на сцену, перед очима - тисяч п'ятнадцять глядачів. Для багатьох з них представиться можливість відкрити щось дуже особисте про твій будинок і народ, адже кожна пісня з платівки - це щоденник, зітканий з туги та тривог, радості та кохання", - доповнила Джамала.

Диригував музикантами BBC Philharmonic Orchestra головний диригент та художній керівник Національного заслуженого академічного симфонічного оркестру Володимир Сіренко . Одну з композицій разом із Джамалою виконав її батько.

Переможниця "Євробачення" Джамала зворушила користувачів мережі. Вони писали компліменти для співачки і дякували їй за її працю:

"Неймовірний альбом, атмосфера на концерті в Києві – мурахи по шкірі. Від захоплення сльози пішли", "Від щирого серця вітаю. Фото з татом просто кохання", "Неймовірно, дякую за постійну працю", "Навіть не можу передати, як я тобою пишаюся!".

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