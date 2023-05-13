Победительница "Евровидение" Джамала поделилась, что пока Ливерпуль тонул в ливне, ее внутри накрывало волнение.

Украинская артистка, победительница "Евровидение" Джамала представила новый альбом Qırım в Ливерпуле. На сцене "Евровидение" (EuroFestival) артистка исполнила песни в сопровождении оркестра. Фото Джамала поделилась у себя в Инстаграм.

Победительница "Евровидение" поделилась, что пока Ливерпуль тонул в ливне, ее внутри накрывало волнение, которого она не знала раньше. Мощнее, чем в 2016, когда она выступала с песней "1944". Тогда была одна песня, а вчера важных и личных – 14.



"И вот ты выходишь на сцену, перед глазами – тысяч пятнадцать зрителей. Для многих из них представится возможность открыть что-то очень личное о твоем доме и народе, ведь каждая песня из пластинки — это дневник, сотканный из тоски и тревог, радости и любви", - дополнила Джамала.

Дирижировал музыкантами BBC Philharmonic Orchestra главный дирижер и художественный руководитель Национального заслуженного академического симфонического оркестра Владимир Сиренко. Одну из композиций вместе с Джамалой исполнил ее отец.

Победительница "Евровидение" Джамала растрогала пользователей сети. Они писали комплименты для певицы и благодарили ее за ее труд:

"Невероятный альбом, атмосфера на концерте в Киеве – мурашки по коже. От восторга слезы пошли", "От всего сердца поздравляю. Фото с папой просто любовь", "Невероятно, спасибо за постоянный труд", "Даже не могу передать, как я тобой горжусь!".

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Напомним, Джамала неожиданно обратилась к украинцам.

Также Politeka писала, что Джамала кардинально сменила имидж и показала результат.

Как Politeka сообщала, Джамала в образе с необычным венком заинтриговлаа фанатов.