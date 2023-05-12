Так, слово "малопомітна" зовсім не дарма винесене в її назві на перший план, розповідає координатор групи "Інформаційний опір", полковник Збройних сил України Костянтин Машовець.

Російські системи, за словами експерта, здатні виявляти крилаті ракети такого типу лише на мінімально допустимих для їхньої бойової реакції дистанціях.

Інакше, каже Машовець, вони просто не встигнуть відреагувати.

Другий нюанс полягає у «мовчазності» ракети.

«У ході свого польоту та наведення на мету вона практично ніяких радіосигналів і запитів зовні не випромінює (як у переважній більшості систем наведення таких ракет), її система наведення є автономною... Тобто, засобами радіотехнічної розвідки (РТР) засікти її вкрай важко (привіт системам типу "Кольчуга-М")... і так, ви маєте рацію, - вона відноситься до того класу ракет, які позначаються словосполученням "вистрілив-забув"», - розповідає експерт.

За словами Машовця, ракета з'являється «в ефірі» вже в момент влучення в ціль. Іншими словами, продовжує аналітик, Storm Shadow під час свого польоту наводиться на мету шляхом самостійного «звіряння» в режимі «онлайн» свого реального місця перебування з даними, які були закладені раніше.

"Цю систему продубльовано системою наведення "через GPS", але також виключно в пасивному режимі", - додав аналітик.

Таким чином, Storm Shadow сама заздалегідь чітко "знає", як краще летіти до цілі, включаючи обхід місць і позицій розташування систем ППО противника. При цьому перешкоди в електромагнітному діапазоні зупинити не зможуть.

Але це ще не все. Третій нюанс ракети Storm Shadow полягає у технології «стелс». Тобто, пояснює Костянтин Машовець, її "відбиваючий" сигнал у радіолокаційному діапазоні мінімізований до "гранично критичних" для російської системи ППО показників.

Іншими словами, для радарів системи ППО рф це малопомітна мета, яку вони здатні виявити виключно на "граничних" відстанях», - каже Машовець.

Іншими словами, «відпрацювати» по цій ракеті росіяни якщо й встигнуть, то виключно короткий, майже миттєвий проміжок часу.

Експерт також звернув увагу на те, що Storm Shadow має спеціальну бойову частину у вигляді 2-ступінчастих вибухових елементів - перший, підриваючись, "видаляє" зовнішній захист, другий - вражає ціль.

«Звичайно, ця ракета – не панацея... перехопити та збити її цілком можливо. У тому числі з ПЗРК або відповідними авіаційними засобами (у тому числі - "на тлі поверхні, що підстилає"), відповідні засоби у росіян є.

Справа полягає в іншому. Чи здатна система ППО противника працювати в "гранично-критичному" режимі напруги всіх своїх сил досить тривалий час?», - поставив риторичне запитання Машовець.

Нагадаємо, Великобританія підтвердила факт постачання Україні крилатих ракет повітряного базування Storm Shadow із дальністю дії 250 км.

"Storm Shadow. Оптимальне рішення для цього етапу війни. Оптимальне рішення для суттєвого прискорення фіналу. Подібні рішення потрібні і від інших партнерів. Кількість має значення", - прокоментував передачу ракет Storm Shadow радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк .

Крім того, аналітики також вказували на вразливість Кримського мосту перед Storm Shadow.

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