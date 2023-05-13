У своєму Telegram-каналі Валерій Залужний розповів про ключові моменти розмови з Дмитром Комаровим, яка відбулася ще напередодні річниці повномасштабного вторгнення рф, але всі таємниці змогли розкрити тільки зараз у межах спецпроєкту "Рік. За кадром".

Валерій Залужний наголосив, що війна розпочалася у 2014 році, а 24 лютого 2022 року змінилися її масштаби. Стратегічна ціль росії полягає у тому, щоб знищити українську державність як таку.

"Росіяни свідомо продовжують їхати сюди, щоб убивати наших людей. І сутність цієї війни полягає у тому, що якщо зараз ми не знищимо цього ворога, то будемо знищені ми.

Складність ситуації спонукала нас шукати варіанти, яким чином діяти в умовах, коли це буде переважаючий противник. Коли наступ триватиме майже з усіх напрямків і буде досить потужним та стрімким. Було проведено великий комплекс заходів. Військові частини, бригади могли переміститися із Закарпатської у Київську область, Херсонську і врешті опинитися в Одеській", — написав головнокомандувач ЗСУ, додавши лінк на повне інтерв'ю Дмитру Комарову.

За його словами, ми мали в найкоротший термін нанести противнику максимальних втрат, аби він відмовився від подальших дій на більшій території України, і це спрацювало.

"Наша Перемога - це однозначно визволення всієї окупованої території України. А також потужні, надсучасні, боєздатні Збройні Сили України, які більше не дадуть можливості російській федерації повторити те, що відбувається зараз", — резюмував Валерій Залужний у розмові з Дмитром Комаровим.

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