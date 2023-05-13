В своем Telegram-канале Валерий Залужный рассказал о ключевых моментах разговора с Дмитрием Комаровым, который состоялся еще в канун годовщины полномасштабного вторжения рф, но все тайны смогли раскрыть только сейчас в рамках спецпроекта "Год. За кадром".

Валерий Залужный отметил, что война началась в 2014 году, а 24 февраля 2022 изменились ее масштабы. Стратегическая цель россии состоит в том, чтобы уничтожить украинскую государственность как таковую.

"Россияне сознательно продолжают ехать сюда, чтобы убивать наших людей. И суть этой войны состоит в том, что если сейчас мы не уничтожим этого врага, то будем уничтожены мы.

Сложность ситуации побудила нас искать варианты, как действовать в условиях, когда это будет превосходящий противник. Когда наступление будет продолжаться почти по всем направлениям и будет достаточно мощным и стремительным. Был проведен большой комплекс мероприятий. Военные части, бригады могли переместиться из Закарпатской в ​​Киевскую область, Херсонскую и, наконец, оказаться в Одесской", — написал главнокомандующий ВСУ, добавив ссылку на полное интервью Дмитрию Комарову.

По его словам, мы должны были в кратчайшие сроки нанести противнику максимальные потери, чтобы он отказался от дальнейших действий на большей территории Украины, и это сработало.

"Наша Победа - это однозначно освобождение всей оккупированной территории Украины. А также мощные, сверхсовременные, боеспособные Вооруженные Силы Украины, которые больше не позволят российской федерации повторить происходящее сейчас", - резюмировал Валерий Залужный в разговоре с Дмитрием Комаровым.

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