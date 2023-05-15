Цього разу на своєму Ютуб-каналі "Мастер Шеф" Тетяна Литвинова поділилася секретом свого чудового рецепту, який здивує вас своїм неповторним смаком та вишуканістю.

Цього разу «Мастер Шеф» Литвинова представила до вашої уваги рецепт сирників, який дозволить вам насолодитися не лише гастрономічним задоволенням, а й емоційним підйомом. Час підготовки та приготування становить лише 20 хвилин, і цей рецепт розрахований на одну порцію.

Отже, за словами «Мастер Шефа» Литвинової, вам знадобляться такі інгредієнти:

300 г сиру з жирністю 9%;

1/2 яйця;

1 чайна ложка кукурудзяного крохмалю;

5 г ванільного цукру;

2 столові ложки оливкової олії;

Пшеничне борошно для обсипання;

2 столові ложки сметани;

2 чайні ложки меду;

Цедра апельсина.

Тепер перейдемо до приготування цієї вишуканої страви за рецептом «Мастер Шефа» Литвинової.

У великій мисці розітріть сир вилкою до отримання однорідної маси без грудочок. В іншій мисці розбийте яйце, збийте його вилкою і додайте|добавляйте| половину яйця в сир. Після цього додайте ванільний цукор та добре перемішайте всі інгредієнти. У сковороді розігрійте оливкову олію на середньому вогні. Під час розігріву додайте крохмаль до сирної маси та ретельно вимішайте.

Сформуйте невеликі сирники із сирної суміші та викладіть їх на розігріту сковороду. Обсмажте сирники до золотистої скоринки, але не доводьте до повної готовності.

Після утворення золотистої скоринки, акуратно перекладіть сирники на паперовий рушник, щоб видалити надлишки оливкової олії. Далі «Мастер Шеф» Литвинова радить підготувати лист.

Налийте трохи оливкової олії на його поверхню і акуратно вмочіть верхню та нижню частини сирників у маслі на деку. Це допоможе, за словами «Мастер Шефа», придбати сирникам ще більш золотисту скоринку і стати стійкішими.

Нагрійте духовку до температури 170 градусів і обережно розташуйте сирники на деку. Запікайте їх протягом 20 хвилин, поки вони не досягнуть готовності. Коли сирники готуються, приготуйте соус. У мисці змішайте сметану, мед та цедру апельсина. Добре перемішайте всі інгредієнти до однорідної консистенції.

Після 20-хвилинної запіканки «Мастер Шеф» Литвинова рекомендує дістати їх із духовки та подавайте на стіл, підливаючи зверху приготовлений соус зі сметани, меду та цедри апельсина.

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