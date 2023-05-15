В этот раз на своем Ютуб-канале "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась секретом своего восхитительного рецепта, который удивит вас своим неповторимым вкусом и изысканностью.

На этот раз «Мастер Шеф» Литвинова представила вашему вниманию рецепт сырников, который позволит вам насладиться не только гастрономическим удовольствием, но и эмоциональным подъемом. Время подготовки и приготовления составляет всего лишь 20 минут, и этот рецепт рассчитан на одну порцию.

Итак, по словам «Мастер Шефа» Литвиновой, вам понадобятся следующие ингредиенты:

300 граммов творога с жирностью 9%;

1/2 яйца;

1 чайная ложка кукурузного крахмала;

5 граммов ванильного сахара;

2 столовые ложки оливкового масла;

Пшеничная мука для обсыпки;

2 столовые ложки сметаны;

2 чайные ложки меда;

Цедра апельсина.

Теперь перейдем к приготовлению этого изысканного блюда по рецепту «Мастер Шефа» Литвиновой.

В большой миске разотрите творог вилкой до получения однородной массы без комочков. В другой миске разбейте яйцо, взбейте его вилкой и добавьте половину яйца в творог. После этого добавьте ванильный сахар и хорошо перемешайте все ингредиенты. В сковороде разогрейте оливковое масло на среднем огне. Во время разогрева добавьте крахмал к творожной массе и тщательно вымешайте.

Сформируйте небольшие сырники из творожной смеси и выложите их на разогретую сковороду. Обжарьте сырники до получения золотистой корочки, но не доводите до полной готовности.

После образования золотистой корочки, аккуратно переложите сырники на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки оливкового масла. Далее «Мастер Шеф» Литвинова советует подготовить противень.

Налейте немного оливкового масла на его поверхность и аккуратно обмакните верхнюю и нижнюю части сырников в масле на противне. Это поможет, по словам «Мастер Шефа», приобрести сырникам еще более золотистую корочку и стать более устойчивыми.

Нагрейте духовку до температуры 170 градусов и аккуратно расположите сырники на противне. Запекайте их в течение 20 минут, пока они не достигнут готовности. В то время как сырники готовятся, приготовьте соус. В миске смешайте сметану, мед и цедру апельсина. Хорошо перемешайте все ингредиенты до получения однородной консистенции.

После 20-минутной запеканки «Мастер Шеф» Литвинова рекомендует достать их из духовки и подавайте на стол, подливая сверху приготовленный соус из сметаны, меда и цедры апельсина.

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