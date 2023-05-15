Українська актриса Ганна Кошмал , Женька зі "Сватів", показала, яка у неї виникла проблема. Зірка опублікувала кадри у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.
"Після насичених днів і роботи, аж вихідні, помічаю свої "побої". Поняття не мала, де так подряпали руки і чому кістку вказівного болить, начебто поламала", - написала Женька із "Сватів".
"Я одна така чи з вами теж таке буває?", - Запитала Женька зі "Сватів".
Варто зазначити, Ганна Кошмал – відома українська актриса, яка прославилася завдяки ролі Женьки у "Сватах". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Женька зі "Сватів" та про Інстаграм, де нещодавно розповіла про красу.
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«Що таке краса? Як її оцінити? За якими критеріями? соціальної мережі активно нав'язують (особливо жінкам), що ти маєш бути «ідеальною». Але що це означає?», - написала Ганна.
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