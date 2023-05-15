Українська актриса Ганна Кошмал зі "Сватів" показала проблему, яка у неї виникла.

Українська актриса Ганна Кошмал , Женька зі "Сватів", показала, яка у неї виникла проблема. Зірка опублікувала кадри у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"Після насичених днів і роботи, аж вихідні, помічаю свої "побої". Поняття не мала, де так подряпали руки і чому кістку вказівного болить, начебто поламала", - написала Женька із "Сватів".

"Я одна така чи з вами теж таке буває?", - Запитала Женька зі "Сватів".

Варто зазначити, Ганна Кошмал – відома українська актриса, яка прославилася завдяки ролі Женьки у "Сватах". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Женька зі "Сватів" та про Інстаграм, де нещодавно розповіла про красу.

«Що таке краса? Як її оцінити? За якими критеріями? соціальної мережі активно нав'язують (особливо жінкам), що ти маєш бути «ідеальною». Але що це означає?», - написала Ганна.

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